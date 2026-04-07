O tym, że XTB chce wprowadzić opcje do oferty, również na rynku polskim, wiadomo już od dawna. Na pierwszy rzut poszły jednak dwa inne rynki: Hiszpania i Niemcy. Jak wygląda oferta brokera? XTB umożliwia inwestowanie w opcje typu amerykańskiego na 110 najpopularniejszych amerykańskich akcji oraz funduszy ETF. Moduł opcyjny obejmuje również opcje 0DTE (Zero Days to Expiration) na wybrane instrumenty bazowe. Dodatkowo dostępna jest możliwość handlu opcjami w ułamkowych wolumenach.

Opcje w XTB. Co z Polską?

- Dane dotyczące rosnącej popularności handlu opcjami w Stanach Zjednoczonych jasno pokazują, że są to instrumenty zyskujące na znaczeniu wśród inwestorów indywidualnych. Przez lata kojarzyły się ze skomplikowanymi rozwiązaniami dla profesjonalistów, jednak rozwój technologiczny oraz łatwiejszy dostęp do wiedzy sprawiły, że coraz więcej inwestorów traktuje opcje jako narzędzie do realizacji swoich strategii inwestycyjnych – komentuje Omar Arnaout, prezes XTB. - Wprowadzenie handlu opcjami to kolejny krok w rozwoju naszej oferty, który daje inwestorom nowe możliwości. Co więcej, w najbliższych miesiącach będziemy kontynuować ekspansję opcji na kolejne rynki europejskie - dodaje Arnaout. Na razie nie wiadomo, kiedy XTB wprowadzi opcje również w Polsce. Firma nie raz już podkreślała, że jest gotowa ruszyć z tym produktem, ale potrzebna jest do tego również zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

W ostatnim czasie XTB wprowadziło również nowe wykresy oparte na technologii TradingView. Dzięki tej zmianie inwestorzy mogą korzystać z szerokiego zestawu konfigurowalnych wykresów, wskaźników oraz alertów, a także składać zlecenia bezpośrednio z poziomu wykresu. Funkcje rysowania, dodawania wskaźników oraz zapisywania ustawień wykresów są dostępne na wszystkich rynkach w aplikacji mobilnej. Natomiast te funkcjonalności na platformie webowej są dostępne na rynkach z wprowadzonym handlem opcjami.