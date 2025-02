Turbodoładowanie w maklerskich IKE i IKZE

Powiedzieć, że maklerskie indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w IV kwartale i w całym 2024 r. rozbiły bank, to w zasadzie nic nie powiedzieć. Co prawda oficjalnych statystyk dotyczących produktów emerytalnych, publikowanych cyklicznie przez KNF, jeszcze nie ma, ale dane z domów maklerskich, które zebrał „Parkiet”, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. To był okres nowych, imponujących rekordów.

126 % o tyle wzrosła liczba nowo otwartych indywidualnych kont emerytalnych w branży maklerskiej w 2024 r. w stosunku do wyniku z 2023 r.

Z zebranych przez nas danych, wśród najważniejszych graczy na maklerskim rynku emerytalnym, wynika, że w II półroczu 2024 r. branża otworzyła 62,7 tys. nowych kont IKE, a w całym 2024 r. aż 78,3 tys. Dla porównania w całym 2023 r. brokerzy otworzyli „jedynie” 34,7 tys. nowych IKE, co jednak wtedy oznaczało rekordowe osiągnięcie. Trzeba mieć oczywiście na uwadze, że w 2024 r. na rynku tym pojawił się nowy podmiot. Mowa o XTB. Przedstawiciele firmy przyznają, że są zadowoleni z zainteresowania IKE wśród klientów.

69 % o tyle wzrosła liczba nowo otwartych indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w branży maklerskiej w 2024 r. w stosunku do wyniku z 2023 r.