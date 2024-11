WATS – maklerzy wierzą w start za rok

Jedynie dwie osoby wskazały, że system nie ruszy w określonym terminie. – Nawet jeśli dojdzie do kolejnego przesunięcia w czasie, to zakładam, że raczej będzie to już kwestia tylko kilku miesięcy, a nie np. kolejnego roku – mówi pierwsza z nich. – Tak naprawdę dalej do końca nie wiemy, na czym stoimy. Powinniśmy już zacząć dostosowywać nasze systemy do WATS, a w sumie nadal nic w tym zakresie nie następuje. Z mojej perspektywy trudno być optymistą – mówi druga z osób, które nie wierzą, że WATS ruszy za rok.

Harmonogram aktualny

Wiarę, że WATS ruszy w listopadzie przyszłego roku, wykazuje oczywiście sama giełda. Podkreśla, że prace nad systemem są zaawansowane i realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakłada on, że w grudniu dojdzie do dostosowania systemów brokerów do systemu GPW WATS. W lutym przyszłego roku ma nastąpić stabilizacja systemów, a od marca mają się rozpocząć cykliczne testy wszystkich interesariuszy. Zakończenie fazy testów zaplanowane jest na sierpień. Wtedy rynek ma być już gotowy do uruchomienia systemu. Chwila prawdy ma nastąpić 10 listopada 2025 r. Rok to niby wciąż daleko, a jednak już całkiem blisko.