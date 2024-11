Wielkie zmiany w BM PKO BP. Broker ma nowego szefa

To jest maklerska bomba. BM PKO BP, które należy do ścisłej czołówki rynku maklerskiego w Polsce, ma nowego szefa – dowiedział się „Parkiet”. W poniedziałek swoją przygodę z firmą zaczyna Samer Masri.

Kim jest nowy szef BM PKO BP?

Samer Masri z rynkiem kapitałowym związany jest od około 20 lat. W przeszłości pracował w DI BRE Banku (obecnie BM mBanku). Przez większość kariery zawodowej związany był jednak z branżą towarzystw emerytalnych. Od 2008 do 2023 r. pracował w Aegon PTE, gdzie początkowo pełnił rolę analityka rynku akcji, później zarządzającego funduszami, a na koniec członka zarządu tej firmy. Funkcję tę objął, kiedy prezesem Aegon PTE była Ludmiła Falak-Cyniak, która nie tak dawno dołączyła do grupy PKO BP i obecnie zajmuje w niej stanowisko wiceprezesa banku, nadzorując obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Przez ostatni rok Masri związany był z Vienna PTE, gdzie pełnił funkcję członka zarządu.

Roszady kadrowe

Samer Masri na stanowisku dyrektora BM PKO BP zastępuje Grzegorza Zawadę. Ten jednak nie żegna się z grupą. Nie tak dawno powierzono mu nową funkcję: dyrektora pionu bankowości inwestycyjnej. Przez chwilę łączył nowe obowiązki ze stanowiskiem szefa BM PKO BP, ale już od pewnego czasu spekulowano, że może to być jedynie układ przejściowy. Teraz te plotki znalazły potwierdzenie w rzeczywistości.

– Samer Masri to doświadczony menedżer z rynku kapitałowego, który korzystał z usług wielu biur maklerskich jako zarządzający portfelami OFE. Wnosi do zespołu kompetencje, wiedzę i praktykę w zarządzaniu aktywami. To doświadczenie, które będzie szczególnie cenne dla inicjatyw strategicznych w ramach nowej strategii grupy kapitałowej PKO BP, jak rozwijanie usług wealth management i obsługi klientów instytucjonalnych – mówi Grzegorz Zawada.