Rok do roku zysk netto spółki wzrósł o ponad 68 proc. "Oznacza to, że spółka jest w stanie generować powtarzalnie rosnące wyniki przy zwiększonych, zgodnie z zapowiedziami, kosztach, które w III kwartale 2024 r. ukształtowały się na poziomie 208,5 mln zł i były o 43,5 mln zł wyższe w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej" - wskazuje XTB. Jak podkreślono wzrost kosztów jest związany z dynamicznym rozwojem firmy i wynika głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych (+16,1 mln zł) i wydatków marketingowych (+13,0 mln zł) oraz prowizji zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych (+10,1 mln zł).

Indeksy dają zarabiać XTB

Przychody spółki w III kwartale wzrosły o 67,3 proc. r/r osiągając rekordowy wynik 470,2 mln zł. „Na poziom przychodów istotny wpływ miała wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych w lipcu i sierpniu oraz stale rosnąca liczba aktywnych klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną” - podkreśla XTB.

W trzecim kwartale najbardziej dochodową klasą aktywów były CFD oparte na indeksach - stanowiły 44,9 proc. w strukturze przychodów. Jest to konsekwencja m.in. dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykańskie indeksy US 100 oraz US 500, a także niemiecki indeks akcji DAX (DE40). Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach, których udział w strukturze przychodów sięgnął 38,2 proc. wobec 47,7 proc. rok wcześniej. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych na notowaniach ceny złota, gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 14,6 proc. wszystkich przychodów, wobec 22,2 proc. rok wcześniej. Najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były instrumenty CFD oparte o kryptowalutę bitcoin, o parę walutową EUR/USD oraz o kryptowalutę ethereum.

W trzecim kwartale 2024 r. klienci XTB bardziej aktywnie inwestowali w akcje i fundusze ETF, a obrót tymi instrumentami wzrósł o 123 proc. r/r do 2,4 mld USD. Po pierwszych trzech kwartałach 2024 roku na rynkach UE już niemial 80% transakcji nowych klientów XTB to właśnie transakcje na akcjach, funduszach ETF oraz opartych o ten instrument Ppanach inwestycyjnych. Klienci XTB coraz chętniej korzystają również z oferty oprocentowania wolnych środków, co odzwierciedla dynamiczny wzrost depozytów netto, które na koniec minionego kwartału wyniosły 2,27 mld zł i są większe o 174 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej.