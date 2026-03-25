Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej – podała spółka w bieżącym komunikacie. Zmiany mają na celu dostosowanie dokumentu do aktualnej strategii banku na lata 2025–2027 oraz uwzględnienie nowelizacji statutu, która dopuszcza wypłatę zaliczek na poczet przyszłej dywidendy.

Wysokie wypłaty pozostają celem

W aktualizacji władze banku zaznaczają, że ich intencją pozostaje wypłata co najmniej 75 proc. zysku netto rocznie, przy uwzględnieniu zaleceń nadzorczych oraz sytuacji finansowej instytucji. Nowym elementem polityki jest możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy jeszcze przed zakończeniem roku obrotowego. Rozwiązanie to zwiększa elastyczność w zarządzaniu kapitałem i może być atrakcyjne dla inwestorów oczekujących regularnych przepływów gotówkowych.

Jednocześnie bank podkreśla, że każda decyzja dywidendowa będzie uzależniona od spełnienia wymogów kapitałowych, sytuacji makroekonomicznej, poziomu rentowności oraz zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza zachowanie ostrożnego podejścia do zarządzania kapitałem. Zarząd zaznacza również, że sama polityka nie stanowi gwarancji wypłaty – decyzje każdorazowo będą zależały od aktualnej sytuacji finansowej i regulacyjnej.

Hojna historia dywidend Citi Handlowego

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że Citi Handlowy należał do najbardziej hojnych płatników dywidendy na warszawskiej giełdzie, wypłacając zwykle maksymalny dopuszczalny poziom. Przykładowo w 2025 r. na dywidendę przeznaczono ok. 75 proc. zysku z 2024 r. (ok. 1,34 mld zł, 10,29 zł na akcję), a dodatkowe 1,1 mld zł niepodzielonego zysku z lat poprzednich zasiliło kapitał dywidendowy. W październiku 2025 r. bank wypłacił także zaliczkę w wysokości 0,48 mld zł (3,44 zł na akcję).