– Witamy państwa w Erste Bank Polska – tak Michał Gajewski, prezes Erste BP, zaczął poniedziałkową konferencję poświęconą rebrandingowi Santander Bank Polska właśnie na markę Erste BP.

Rebranding Santander Bank Polska: 72 godziny zmian w całym kraju

Sam proces zmiany brandu ruszył w miniony weekend. W ciągu 72 godzin wprowadzono nowe logo i nowe barwy (zmiana z czerwonego na niebieski) we wszystkich 500 placówkach oraz na bankomatach. Od soboty, 25 kwietnia, zmienił się adres strony internetowej na erste.pl. Od teraz klienci korzystają z aplikacji i serwisu bankowości internetowej Erste. Zmieniły się też nazwy wszystkich spółek zależnych.

Jeszcze w piątek sąd rejestrowy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zmianę nazwy banku z Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. – Był to kluczowy kamień milowy w procesie rebrandingu, po zgodach KNF i akcjonariuszy banku. Bank działa już oficjalnie pod marką Erste. I pod taką marką zdążyliśmy wziąć udział w akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Cancer Fighters – wspomniał prezes Gajewski.

Władze banku podały, że podczas owych 72 godzin oczywiście zdarzyły się różne potknięcia, dlatego też proces rebrandingu był na bieżąco monitorowany przez odpowiednie służby. Wszyscy klienci korporacyjni zostali wcześniej osobiście uprzedzeni o zmianach.

Kampania Erste Bank Polska i strategia komunikacji marki

Sama wymiana logo i barw to najbardziej widoczna część zmian, ale tak naprawdę to dopiero początek dłuższego procesu. Erste Bank Polska rusza teraz z ogólnopolską kampanią reklamową, która będzie prowadzona we wszystkich mediach i kanałach. Władze banku szacują, że uda się dotrzeć do nawet 25 mln Polaków.

Główne hasło tej kampanii to „wierzę w siebie, my wierzymy w Ciebie”, a główny przekaz ma pokazywać Erste Bank Polska jako instytucję łączącą 200-letnie doświadczenie austriackiej Erste Group z wiarą w przedsiębiorczość, aktywność i rozwój polskiej gospodarki oraz Polaków.

– Interesowaliśmy się prowadzeniem bankowości w Polsce od ponad 20 lat. Powód jest prosty: to, co ten kraj osiągnął pod względem rozwoju, jest imponujące. Polska jest wzorem tego, jak budować wzrost gospodarczy – podkreślał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” Peter Bosek, CEO Erste Group. – Nie widzę wielu innych krajów europejskich, które zbudowały podobny impet – zaznaczył.

Nowa oferta dla klientów detalicznych i firm

Jednocześnie władze banku zapowiedziały nowości produktowe dla klientów praktycznie we wszystkich segmentach. Wiceprezeska Magdalena Proga-Stępień ds. klientów detalicznych jako przykład pokazała m.in. nowe „konto oszczędnościowe 4,5 proc.” dla wszystkich, tj. starych i nowych klientów, powiązane ze „zdrowiem finansowym”.

Bank zaoferuje też m.in. nową funkcjonalność regularnego inwestowania w aplikacji (z możliwością gwarancji kapitału) i „odświeżone” produkty emerytalne i ubezpieczeniowe. Wprowadzona zostanie także oferta walutowa bez dodatkowych opłat, dostępna w aplikacji „w 21 walutach”.

Władze banku podkreślają, że zostanie to, co klienci lubią i cenią, np. darmowe przelewy natychmiastowe, zaś klienci z segmentu małych i średnich firm dostaną wzmocnioną ofertę, w tym rachunki za zero, darmowe konta walutowe czy nowy program lojalnościowy. – Będziemy z tymi produktami wychodzić stopniowo, pierwsza część oferty pojawi się w maju – zaznaczyła prezes Proga-Stępień.

Nowości pojawią się też w obszarze klienta korporacyjnego. – Będziemy wspierać ekspansję polskich firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie są one najsilniej obecne, oraz oferować wsparcie dla firm z regionu działających w Polsce – zaznaczył Lech Gałkowski, wiceprezes kierujący pionem bankowości korporacyjnej.

Plany rozwoju Erste Bank Polska

Prezes Gajewski podkreślał, że bank ma duże aspiracje wzrostu, ale nie podał, jakie konkretnie cele zostały wyznaczone, czy to np. pod względem liczby klientów, udziałów w rynku czy innych wskaźników finansowo-biznesowych. – Nie przedstawiamy prognoz – zaznaczył Gajewski. Dodał jednak, że bank jest w ostatnim roku realizacji dotychczasowej strategii i rozpoczyna prace nad nową.

Proces zamiany Santander BP na Erste BP de facto rozpoczął się rok temu, gdy ogłoszono wstępną umowę sprzedaży 49 proc. udziałów w polskim banku na rzecz austriackiej grupy Erste. Na początku 2026 r., 9 stycznia, doszło do finalizacji tej transakcji, której wartość jest szacowana na 7 mld euro.

– W jakim horyzoncie ta cena ma się zwrócić? Jeśli chodzi o pełny zwrot, to zajmie to kilka lat. (…) Najprawdopodobniej więcej niż dziewięć lat, ale przecież jesteśmy tu na długo. Jesteśmy w Czechach od początku wieku, teraz w Polsce i mam nadzieję, że pod koniec tego wieku nadal tutaj będziemy – podkreślał na naszych łamach prezes Bosek.