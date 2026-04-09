Biuro Maklerskie PKO podpisało umowę o współpracy z Goldman Sachs – jednym z największych i najbardziej doświadczonych banków inwestycyjnych na świecie. Dzięki temu klienci zyskają dostęp do nowej gamy produktów inwestycyjnych, w tym certyfikatów strukturyzowanych. Produkty strukturyzowane to rozwiązania, które pozwalają inwestorom lepiej dopasować inwestycje do swoich potrzeb – zarówno pod kątem poziomu ryzyka, jak i oczekiwanego zysku. Mogą być powiązane m.in. z rynkami akcji, indeksami czy surowcami, co daje większe możliwości dywersyfikacji portfela.

– Naszym celem jest dostarczanie klientom nowoczesnych i zróżnicowanych rozwiązań inwestycyjnych. Współpraca z Goldman Sachs to dla nas ważny krok w tym kierunku. Dzięki niej wzmacniamy ofertę w segmencie produktów strukturyzowanych, który dynamicznie rozwija się na globalnych rynkach finansowych. Dla klientów oznacza to dostęp do rozwiązań, które dotychczas były częściej dostępne dla dużych inwestorów instytucjonalnych, a dziś coraz szerzej trafiają do klientów indywidualnych – podkreśla Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

BM PKO BP to najaktywniejszy polski broker na rynku akcji. Firma w I kwartale pośredniczyła w transakcjach na rynku akcji na kwotę 24,1 mld zł co dało firmie trzecie miejsce rynkowe w ogólnym zestawieniu z udziałem na poziomie 7,64 proc. Liderem jest Goldman Sachs z wynikiem 72,2 mld zł i udziałem na poziomie 22,87 proc.