Spójrzmy głębiej. Kto naprawdę zapłaci podatek od banków?

– O ile mniej mnie może interesuje, gdy jakiś miliarder, właściciel sieci np. handlowej zostanie obłożony podatkiem od zysku nienotowanej firmy (czego też nie popieram), to w przypadku banków takiego właściciela nie ma. Podatek zapłaci albo Kowalski albo Miller (posiadacz akcji Commerzbanku, właściciela mBanku). Nawet nie prezes – ten od ewentualnej premii od zysku i tak płaci 45 proc. podatku. Czemu Kowalski ma dostać rykoszetem, bo komuś przyszło do głowy opodatkować np. zagraniczny kapitał? – pyta retorycznie Materna. Stawia pytanie, czyje są zyski osiągane przez banki.

– Prezesa? Pracowników? Czy raczej akcjonariuszy, dla których wzrost dywidendy z posiadanych akcji banku trudno nazwać jakimś nadzwyczajnym wzbogaceniem się. Bo to nie banki się wzbogaciły, większość zysków przeznaczają na wypłatę dla akcjonariuszy. Można powiedzieć – przecież nie muszą. I fakt – tyle że nie muszą tylko w czasie, gdy mocno rośnie popyt na kredyt. I wtedy te zyski się przydają jako bufor bezpieczeństwa, na którym korzystają kredytobiorcy (inaczej by nie dostali kredytu, gdyby nie było bufora). Wyższy podatek – niższy bufor, mniej kredytów – mówi Materna.

Jakie zyski mają banki

Szacowany kapitał własny banków to około 300 mld zł. Normalne zyski wynikające z prowadzonej działalności to, przy 10-proc. koszcie kapitału, około 30 mld zł. Prognozy zakładają, że w tym roku banki zarobią około 40 mld zł. Czyli o około 30 proc. więcej niż zyski, których oczekują od nich inwestorzy (wspomniane 10 proc. ROE, wskaźnik rentowności kapitału własnego), czyli minimalnych wymaganych od kompetentnego zarządu.

Ale propozycja rządu nie mówi o stawce tylko tych dodatkowych (ponad koszt kapitału) zysków, a jedynie te można by ewentualnie nazwać ponadnormatywnymi. CIT w wyższej kwocie będzie pobierany od całości zysków.

– A po co te pieniądze? Obserwując nieustające rozdawnictwo i mając przed sobą liczbę 2027 wydaje się to chyba jasne – podsumowuje Materna.

Jakie podatki zapłacą banki

Ministerstwo Finansów zakłada, że docelowa (od 2028 r.) stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23 proc. zamiast obecnych 19 proc. Resort szacuje, że przy stawce CIT obowiązującej jedynie w 2026 r. dodatkowy wpływ do budżetu wyniesie 6,5 mld zł.