Na początku października RPP obniżyła stopę procentową o 25 pb, sprowadzając stopę referencyjną do poziomu 4,50 proc. i utrzymując gołębie oczekiwania co do dalszych decyzji. Kolejne cięcia wydają się prawdopodobne, zwłaszcza w świetle odczytów inflacji i tempa wzrostu PKB. Wrzesień przyniósł wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej, a jej dynamika w całym 2025 roku może sięgnąć około 4 proc. Dodatkowo zbliżający się okres świąteczny tradycyjnie sprzyja wzrostowi popytu konsumpcyjnego, który pozostaje ważnym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy. Realny wzrost dochodów do dyspozycji oraz rosnący optymizm konsumentów mogą dalej napędzać dynamikę PKB. Początek listopada może przynieść decyzję RPP o kolejnej obniżce stóp w wysokości 25 pb, co sprowadziłoby stopę referencyjną do poziomu 4,25 proc. Mocny złoty potwierdza zainteresowanie regionem ze strony inwestorów zagranicznych. Mimo tych pozytywnych danych, wciąż nie widać ich odzwierciedlenia na rynku długu. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych pozostają na poziomie 5,35–5,40 proc. Teoretycznie, przy rosnącym PKB, ujarzmionej inflacji i silnej walucie, można oczekiwać spadku ich rentowności, ale globalne nastroje nie sprzyjają takiemu scenariuszowi. Inwestorzy wciąż dostrzegają ryzyko związane z wysokim zadłużeniem wielu gospodarek i rosnącymi kosztami jego obsługi. To przekłada się na wyższą premię za ryzyko – także w naszym regionie. Dobrym przykładem jest niedawne obniżenie ratingu Francji, które przypomniało, że kwestia stabilności fiskalnej znów wraca do centrum uwagi rynków.