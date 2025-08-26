Banki jako jedyna branża zapłacą większy CIT. „To wyłom w systemie”

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w opodatkowaniu sektora bankowego. W przyszłym roku stawka podatku dochodowego od korporacji CIT ma wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc., w 2027 r. ma wynosić 26 proc., zaś począwszy od 2028 r. – 23 proc.
Nieco na osłodę resort proponuje też stopniową obniżkę stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) – ale dopiero od 2027 r. – o 10 proc. i o 20 proc. (względem bieżącego roku) począwszy od 2028 r.
Jak duże obciążenie oznaczają te propozycje dla sektora? Wiadomo, że najgorszy będzie pierwszy rok, gdy CIT nagle wzrośnie do 30 proc., a zmiany w podatku bankowym jeszcze nie zaczną obowiązywać. Sam resort finansów szacuje więc, że w przyszłym roku wpływy z CIT wzrosną aż ok. 6,5 mld zł. Dla porównania warto dodać, że w 2024 r. sekotr zapłacił 13,2 mld zł podatku dochodowego.
Łącznie zaś w okresie 10 lat budżet na tych zmianach ma zyskać 20 mld zł. – Będzie to stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia – uzasadnia Ministerstwo Finansów.
Z kolei ze wstępnych szacunków Związku Banków Polskich wynika, że koszty fiskalne dla sektora mogą być nawet większe. – Rozwiązanie to generuje najwyższy koszt, na poziomie ponad 7 mld zł w 2026 r., a zatem w momencie, w którym spadki stóp procentowych przekładają się na obniżenie wyników finansowych banków – oceniają eksperci ZBP. W horyzoncie kolejnej dekady oznacza to wzrost kosztów o ponad 20,6 mld zł.
Eksperci krytykują plan wyższego CIT dla banków. - Jeszcze kilka takich koncepcji i nawet zatwardziali inwestorzy utwierdzą się w przekonaniu, że polska giełda długoterminowo to nie jest dobry pomysł – alarmuje Marcin Materna, szef działu analiz BM Banku Millennium.
Z kolei z wyliczeń dla siedmiu największych banków giełdowych, przygotowanych przez Andrzeja Powierżę, analityka BM Citi Handlowego, wynika, że ich zysk w 2026 r. może być o 18 proc. niższy w stosunku do sytuacji, gdyby zmian w CIT nie było. Po uwzględnieniu również zmian w podatku bankowym, w 2027 r. zysk może być o 9 proc. niższy, a w 2028 r. i latach kolejnych – o ok. 3 proc. niższy.
Jeśli chodzi o poszczególne banki, trudno konkretnie szacować, ale wiadomo, że im większy podmiot, tym większą zapłaci dodatkową daninę. A sądząc po dotychczasowych wynikach, nowa propozycja MF najmocniej zaboli państwowe: PKO Bank Polski (który może pochwalić się największymi zyskami na rynku) i Bank Pekao. Piątkę kredytodawców o największych zarobkach domykają zaś Santander Bank Polska, ING Bank Śląski oraz obecnie (po wyjściu z problemów frankowych) – mBank.
Po ogłoszeniu najnowszych pomysłów przez Ministerstwo Finansów reakcja giełdy była jednoznacznie negatywna. I to z kilku powodów. Wiadomo, że im więcej zysków firm fiskus zgarnie do budżetu, tym mniej pozostaje do podziału dla akcjonariuszy. Wspomniane więc wcześniej 6,5-7 mld zł dodatkowych obciążeń w 2026 r. to mniej więcej o tyle mniejsza pula na dywidendy. – Przy czym jak będzie to wyglądać w poszczególnych bankach, będzie zależeć od ich indywidualnych strategii – zauważa Andrzej Powierża. Niektóre banki być może będą chciały zatrzymać więcej zysku w kapitałach, inne – być może będą nastawione na maksymalizowanie wypłaty.
Ucierpieć też mogą pośrednio sami klienci banków. Jak wskazuje część ekspertów możliwe, że ich reakcją będzie próba zrekompensowania sobie strat podatkowych poprzez zwiększenie przychodów z tytułu różnych opłat, prowizji czy nawet marż kredytowych.
Drugim powodem zaniepokojenia inwestorów jest to, że w propozycji MF nie chodzi o jednorazowy podatek od zysków nadzwyczajnych, tzw. windfall tax, ale o zwiększenie stawki podatku CIT już na stałe.
– Już wolałbym, żeby to był windfall profit tax, co byłoby oczywiście negatywnym rozwiązaniem dla sektora, ale przynajmniej przejściowym – komentuje Andrzej Powierża. – A tak mamy do czynienia ze zmianą systemową, czyli podwyżką obecnej 19-proc. stawki CIT, która bez zmian obowiązywała od kilkunastu lat, i to dla jednego sektora. W związku z tym pojawia się ryzyko, że w razie problemów budżetowych rząd będzie podnosił ten podatek, i to nie tylko dla banków, ale też dla innych branż. Moim zdaniem rośnie ogólna niepewność prowadzenia biznesu w Polsce – dodaje Powierża.
– Rozumiemy potrzeby budżetowe państwa, dostrzegamy konieczność wzrostu wydatków w tak istotnych obszarach publicznych jak obronność czy zdrowie. Jednak niezrozumiałe jest, że sektor bankowy ma być jedynym, który ma płacić taką opłatę solidarnościową, być obciążany dodatkową kontrybucją, choć wiele innych branż wykazuje większą rentowność i zyskowność – komentuje też dla nas Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
Szef ZBP dodaje, że propozycje MF odbiegają od rozwiązań stosowanych w innych krajach, gdzie rzeczywiście wprowadzono dodatkowe opodatkowanie banków w związku z ich lepszymi zyskami w efekcie wyższych stóp procentowych. Ale tam to rozwiązanie czasowe, ekstraordynaryjne typu „one-off-tax”.
– Podwyżka CIT dla jednej branży budzi wątpliwości konstytucyjne. Tworzy asymetrię rynkową, która obniża konkurencyjność sektora bankowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – zaznacza też szef ZBP.
Jednocześnie podkreśla, że bankowcy będą w dialogu z Ministerstwem Finansów podczas prac legislacyjnych, starając się przedstawić powyższe argumenty. Dodatkowo ZBP chce również podnieść temat konstrukcji podatku bankowego i szkodliwej dla wszystkich podstawy tej daniny (tu opodatkowaniu podlegają aktywa bankowe, czyli głównie kredyty dla klientów).
– Obniżka tego podatku, jak proponuje MF, chociaż to ważny pierwszy krok w zakresie wsłuchania się w argumenty branży, nie spowoduje jednak, że pacjent przestanie być chory, bo dalej zostajemy z podstawą opartą o aktywa – podkreśla Tadeusz Białek.
Jednocześnie prezes ZBP przypomina, że banki są bardzo ważnym partnerem dla państwa. – Nie ma innej takiej branży, która w tak istotny sposób wspierałaby budżet i jego potrzeby – zaznacza Białek. Z jednej strony sektor jest największym płatnikiem do budżetu – w minionym roku było to aż 24,7 mld zł podatków i dywidend. Z drugiej strony – banki są największym nabywcą polskiego długu, obligacje skarbowe stanowią już około połowy ich aktywów, co jest największym wskaźnikiem wśród krajów UE.