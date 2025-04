– Pierwszy kwartał 2025 r. zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami finansowymi – przekonywał Piotr Żabski, prezes zarządu Alior Banku, podczas piątkowej konferencji wynikowej.

- Utrzymaliśmy zarówno zysk, jak i przychody na wysokim poziomie, co potwierdza stabilność oraz odporność naszego modelu biznesowego. Intencją zarządu pozostaje rekomendowanie przeznaczenia 50 proc. zysku netto osiągniętego w 2024 roku na wypłatę dywidendy, zgodnie z naszym podejściem do dzielenia się wypracowanymi rezultatami z akcjonariuszami – zaznaczył prezes.

Ile zarobił Alior w I kwartale 2025 r.

Zysk Aliora w I kw. 2025 r. wyniósł 476 mln zł, to o 23 proc. mniej niż kwartał wcześniej i 18 proc. niż rok wcześniej. Sam spadek zarobków był oczekiwany przez analityków, ale jego skala okazał się większa od zakładanej (średnia prognoz w ankiecie Parkietu to 506 mln zł zysku w I kw.).

Bank wyjaśnia to m.in. zdarzeniami o charakterze jednorazowym, których łączny negatywny wpływ na wynik netto wyniósł ok. 41 mln zł. To m.in. wyższe zwroty prowizji w wyniku większego poziomu konsolidacji pożyczki gotówkowej (ok. 9 mln zł), nieefektywność transakcji zawartych w ramach macro fair value hedge (ok. 29 mln zł), oraz dodatkowe rezerwy na koszty dotyczące całego roku ujęte proporcjonalnie w wynikach I kw. 2025 r. (ok. 14 mln zł).

Pozostałe wyniki Aliora były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami lub ciut niższe. Wynik odsetkowy wyniósł w I kw. 1,28 mld zł, zaś wynik z tytułu prowizji wyniósł 209 mln zł.