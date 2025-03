Alior oczekuje wzrostu przychodów mimo spadku stóp procentowych

Alior Bank zakłada, że w 2027 r. jego przychody wzrosną do ok. 7 mld zł, zysk netto wyniesie ok. 2,6 mld zł, ROE będzie powyżej 18 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów ok. 35 proc. W celach na koniec 2027 rok bank założył przeznaczenie na dywidendę ponad 50 proc. zysku - poinformował Alior w strategii na lata 2025 - 2027.