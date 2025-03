Banki już płacą ogromne daniny. „Kolejny podatek to zły pomysł”

Nałożenie na banki podatku od nadmiarowych zysków to zły pomysł – oceniał w poniedziałek Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych. To komentarz szefa MAP do pomysłu tzw. windfall tax lansowanego przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Banki zarabiają za dużo?