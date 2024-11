Wyniki PKO BP: zysk jednak mniejszy niż rok wcześniej

Ile pozwów i ugód frankowych w PKO BP

Za to rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF wyniosły w III kwartale br. 994 mln zł podczas w III kw. 2023 r. takich odpisów bank nie dokonał. Wskaźnik pokrycia rezerwami aktywnego portfela kredytów CHF wzrósł do 116 proc. ze 107 proc. kwartał wcześniej.

Problem kredytów frankowych jest wciąż dużym obciążeniem dla PKO BP. Na koniec III kwartału 2024 r. łączna liczba frankowych spraw sądowych przeciwko bankowi wynosiła 36,5 tys. wobec 33,1 tys. na koniec II kwartału.

Kredytobiorcy PKO BP złożyli 63,3 tys. wniosków o mediację umów kredytów hipotecznych w CHF, z czego 43,854 mediacji zakończyło się pozytywnie, a 14 497 negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych z frankowiczami na koniec września br. wyniosła 43 398, z czego 38 863 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 4 535 ugód w toku postępowań sądowych – podaje bank w raporcie.

Ile kredytów sprzedaje PKO BP

Łącznie portfel kredytów dla klientów wzrósł w PKO BP o 9,4 proc. rok do rok do 285 mld zł. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w III kwartale wyniosła 5,7 mld zł, rosnąc 30 proc. rok do roku i o 20 proc. kwartał do kwartału. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła natomiast 6,6 mld zł, rosnąc odpowiednio o 39 proc. i 16 proc. Bank podał też, że pod koniec września udostępnił pierwszy etap całkowicie zdalnego procesu hipotecznego.

Depozyty klientów wzrosły o 14 proc. rok do roku do 579 mld zł.