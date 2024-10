Wyniki Santandera lepsze niż się spodziewano. Akcje drożeją

Problem kredytów CHF i WIBOR w Santander BP

W raporcie bank podał, że do końca III kwartału 2024 roku zawarto łącznie 11 978 ugód z klientami w sprawie kredytów CHF (w tym 2 635 od początku 2024 r. i 838 w samym III kwartale 2024 r.), zarówno na etapie przedsądowym, jak i po zakończeniu spraw spornych.

Liczba pozwów od tzw. frankowiczów na koniec września wzrosła do 21 588 z 17 859 na koniec grudnia 2023 r. (o ok. 3,7 tys. od początku roku). Poziom pokrycia portfela aktywnych kredytów CHF rezerwami na ryzyko prawne wzrósł na koniec września do 103 proc.

Podczas konferencji prasowej prezes Santander BP Michał Gajewski podał też, że bank otrzymał ok. 140 pozwów kwestionujących stawkę WIBOR. - Jak dotąd, wszystkie wyroki są dla banku korzystne, oddalające pozwy, w tym jeden prawomocny – mówił prezes. Dodał, że jego zdaniem, próby ataku na WIBOR to akcja firm prawniczych, które szukają nowego modelu biznesowego. Gajewski podkreślił, na dziś bank nie postrzega pozwów w sprawie WIBOR jako istotnego czynnika ryzyka i nie przewiduje w tym kontekście programu ugód, analogicznego do programu dotyczącego kredytów frankowych.

Ile kredytów sprzedaje Santander BP

Portfel kredytów brutto wzrósł łącznie rok do roku o 8 proc., do 178 mld zł, przy czym dla klientów indywidualnych o 7 proc., a biznesowych – o 9 proc. W samym III kwartale br. sprzedaż nowych kredytów gotówkowych wyniosła aż 3 mld zł co jest rekordowo wysoką wartością. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych to 2,2 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 6,3 proc. oraz o 19 proc. kwartał do kwartału.

Prezes Gajewski wyjaśniał, że te spadki w hipotekach, to efekt oczekiwania rynku na nowy rządowy program mieszkaniowy. Przypomnijmy, że program Bezpieczny Kredyt 2 proc. już się zakończył, a prace nad „kredytem na start” wciąż trwają.