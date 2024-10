Banki idą na rekord. Zysk po sierpniu był większy niż w całym zeszłym roku

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,11 mld zł, spadając o 8,5 proc.

Jaki zysk banków w 2024 roku

Ile może wynosić zysk sektora w całym 2024 r.? – Gdyby w kolejnych miesiącach banki zarabiały tyle, ile w sierpniu, do obecnych 28,8 mld zł zysku trzeba by doliczyć jeszcze co najmniej 19 mld zł – komentuje Kamil Stolarski, analityk BM Santander BP. Łącznie byłoby to niemal 48 mld zł. – Trudno mówić o dokładnych liczbach, przed nami jeszcze okres odpisów na ryzyko prawne hipotecznych kredytów walutowych za III i IV kwartał. Ale niewątpliwie ten rok zapowiada się rekordowo dobry – dodaje.

Stolarski zaznacza, że prognozy dla banków są bardzo dobre już od jakiegoś czasu. Wyniki za kolejne miesiące potwierdzały, że jakość portfela kredytowego nie pogarsza się wbrew obawom, a nawet się poprawia, w związku z czym koszty ryzyka kredytowego pozostają w miarę niskie. Zyskom sektora nie „zaszkodziły” też w znaczący sposób ani tegoroczne wakacje kredytowe, wprowadzone przez rząd, ani wciąż wysokie rezerwy frankowe. Wiele wskazuje na to, że również skutki powodzi na południu kraju nie obciążą bilansów banków znacząco.

Teraz głowę analityków zaprzątają już perspektywy dla wyników kredytodawców w 2025 r. A jakie one są?

Perspektywy na 2025 rok

– To będzie bardzo ciekawy rok. Wszystko zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli cięcia stóp procentowych nie będą szybkie i głębokie, a po drugiej stronie zwiększać się będą wolumeny kredytowe, koszty ryzyka pozostaną na niskim poziomie, a rezerwy frankowe spadną rok do roku, to jest szansa, że również 2025 r. będzie tak dobry dla banków jak 2024 r. – uważa Stolarski. – Pytanie co w kolejnych latach – dodaje.