Zysk netto Alior Banku w II kwartale 2024 powyżej oczekiwań

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku banku za drugi kwartał, wahały się od 484,5 mln zł do 554,3 mln zł.

Zysk netto w II kwartale wzrósł 16 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Po pierwszym półroczu 2024 roku zysk netto grupy Alior Banku wyniósł 1,16 mld zł , czyli o 34 proc. więcej niż w I półroczu 2023 r.

Wynik odsetkowy banku sięgnął w II kwartale 1.244,3 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.212,2 mln zł. Wynik ten wzrósł 7 proc. rok do roku i spadł 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto za II kwartał wynosi 5,82 proc., czyli spadła 0,23 pp. w ujęciu rdr. Marża skorygowana o wpływ „wakacji kredytowych” wyniosła 6,22 proc. Koszt wakacji kredytowych to 86 mln zł.