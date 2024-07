3 powody, dla których warto założyć konto przez Internet

Chcesz założyć konto? Jeszcze kilka lat temu musiałbyś udać się do placówki banku, poczekać w kolejce i dopełnić licznych formalności. Dzisiaj nie jest to potrzebne. Możesz wypełnić dokumenty i podpisać umowę w obecności kuriera albo założyć konto metodą na selfie. Dlaczego warto to zrobić? Co możesz dzięki temu zyskać? Wyjaśniamy.