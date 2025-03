Prowly.com chce przejąć całkowicie Brand24. Proponuje wyższą cenę niż rok temu

W akcjonariacie Brand24 znaczącą pulą akcji dysponuje porozumienie mniejszościowych akcjonariuszy, które powstało na potrzeby negocjacji z przejmującym w ub.r.. Porozumienie dysponuje ponad 12 proc. akcji spółki i najwyraźniej zaczyna się organizować przed udzieleniem odpowiedzi Prowly. Przewodniczący mu Robert Ditrych na platformie X poprosił o kontakt osoby, które nadal mają znaczące pakiety walorów Brand24.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy inwestorzy wyceniali akcję firmy kierowanej przez Michała Sadowskiego nawet na ponad 53 zł.

Koszty przejęcia obciążyły wyniki

Brand24 analizuje zachowanie użytkowników mediów społecznościowych i opracowuje raporty na ten temat dla właścicieli marek konsumpcyjnych i innych podmiotów.

Według szacunków zarządu, w 2024 r. spółka miała 35,3 mln zł przychodu (plus 27 proc. rok do roku), ale jej wynik EBITDA spadł do 4,1 mln zł (o 3,6 mln zł rok do roku). Do spadku EBITDA przyczyniły się wydatki poniesione przez firmę w związku z tzw. przeglądem opcji strategicznych i pozyskaniem inwestora. W ostatnim kwartale ub.r., gdy kosztów tych nie było, EBITDA firmy wyniosła 2,4 mln zł, o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.