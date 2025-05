Wall Street za polskim przewodem

W taki scenariusz wierzą najwyraźniej inwestorzy detaliczni w USA, którzy pomimo deklarowanego w ankietach sceptycyzmu byli ostatnio głównym kupującym akcje na Wall Street, w przeciwieństwie do inwestorów instytucjonalnych (przede wszystkim zagranicznych). Zarówno w marcu, jak i w kwietniu indywidualni gracze kupili na nowojorskiej giełdzie akcje i fundusze indeksowe za rekordowe 40 mld dolarów, obstawiając zapewne, że tąpnięcie indeksów będzie chwilowe, a odreagowanie silne i szybkie. Taka taktyka sprawdziła się w czasie pandemicznego krachu i na razie sprawdza się też dziś.

Można oczywiście doszukiwać się analogii do historycznych korekt o porównywalnej skali i dopóki indeks S&P 500 nie pójdzie śladem warszawskiej czy frankfurckiej giełdy i nie ustanowi nowego rekordu, różne opcje pozostają w grze. Wielu strategów z banków inwestycyjnych sceptycznie podchodzi do trwającego od 9 kwietnia odreagowania, uznając, że nawrót obaw recesyjnych lub kolejna wolta prezydenta Trumpa wymusi na rynkach testowanie dołków osiągniętych tuż po „dniu wyzwolenia”. Tego typu wydłużone korekty miały miejsce w 1998 roku (kryzys rosyjski i LTCM) i w latach 2011–2012 (kryzys strefy euro). Niektórzy widzą podobieństwo do pierwszych miesięcy 2022 roku, co oznaczałoby, że wspinaczka indeksu S&P 500 na szczyty zakończy się niepowodzeniem, a inwestorzy detaliczni zostaną ukarani za wiarę w zapewnienia Donalda Trumpa o wielkiej inwestycyjnej okazji.

Moim zdaniem, biorąc za dobrą monetę łatwość, z jaką polska giełda pokonała historyczny rekord głównego indeksu, zakończenie marcowo-kwietniowej korekty na Wall Street w formie znanej z 2018 lub 2020 roku (względnie szybkie odreagowanie bez testowania dna korekty) wydaje się być całkiem prawdopodobnym scenariuszem (wykres 2). Indeksom Nasdaq czy S&P 500 będzie przy tym zdecydowanie łatwiej dokonać tej sztuki niż wskaźnikom reprezentującym średnie i mniejsze spółki w USA. Decyzje podjęte przez Donalda Trumpa w trakcie pierwszych 100 dni prezydentury, choć znacznie złagodzone w ostatnich tygodniach, przyniosły namacalny efekt w postaci wyraźnego obniżenia oczekiwanego tempa wzrostu amerykańskiego PKB w 2025 roku (z 2,3 proc. prognozowanych w lutym do 1,3 proc. szacowanych dziś). Pewne szkody zostały już wyrządzone i trudno będzie odwrócić ich negatywne konsekwencje. Cła, choć nie tak wysokie, jak się obawiano, podniosą koszty w wielu firmach (niemal 40 proc. importu chińskich towarów stanowi wsad do dalszej produkcji w USA), które mogą mieć problem z ich przerzuceniem na klientów. W rezultacie marże, szczególnie w mniejszych i średnich firmach, mogą znaleźć się pod presją, tym bardziej że Fed wstrzymujący się z obniżaniem stóp nie pomaga im w obniżeniu kosztów finansowych.

Co prawda w pierwszych miesiącach tego roku zarówno sprzedaż detaliczna, jak i inwestycje w USA wciąż trzymały się dzielnie, ale z deklaracji konsumentów i firm wynika, że to się zmieni. Widoczna w sondażach rozbieżność pomiędzy gwałtownie pogarszającymi się oczekiwaniami a wciąż pozytywną oceną bieżącej sytuacji poprzedzała każdą prawdziwą recesję, ale była też często efektem zupełnie nieuzasadnionych obaw (wykres 3). Rynek pracy, jako najbardziej newralgiczny barometr koniunktury gospodarczej, pozostaje we względnej równowadze i nie wysyła jednoznacznych sygnałów alarmowych. Dlatego recesja pozostaje jedynie teoretycznym zagrożeniem, a Jerome Powell może pozwolić sobie na czekanie z kolejnymi obniżkami stóp. W takich warunkach główne indeksy akcji na Wall Street mogą jednak skusić się na przeprowadzanie ataku na lutowe szczyty, podążając za polskim przewodem.