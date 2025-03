Szczyt hossy na warszawskiej giełdzie jeszcze przed nami

Tempo zwyżek nie do utrzymania

Wśród analityków i zarządzających przeważa optymizm. Przekonują, że siłą krajowego rynku akcji są inwestorzy zagraniczni, którzy w tym roku łaskawiej spojrzeli na polskie akcje zachęceni perspektywą zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą, co przełożyło się na spadek ryzyka geopolitycznego w naszym regionie. Do tego po objęciu władzy przez Donalda Trumpa globalny kapitał zaczął faworyzować europejskie akcje kosztem amerykańskich. – Pogorszenie nastrojów za oceanem w tym roku sprzyja europejskim aktywom, w tym polskim, gdyż widoczna jest silna rotacja kapitału z rynku amerykańskiego właśnie na giełdy Starego Kontynentu. Do kontynuacji pozytywnych trendów na GPW niezbędne jest utrzymanie tego kluczowego czynnika – wskazuje Kamil Hajdamowicz, menedżer ds. portfeli w Santander BM.

Jednocześnie podkreśla kluczową rolę banków, bez których nie wyobraża sobie dalszych wzrostów na krajowej giełdzie. – Patrząc czysto fundamentalnie, do pobicia kolejnych rekordów na WIG kluczowe są wzrosty dużych i średnich spółek, a tu kluczowe, patrząc na kapitalizację, są banki. Fundamentalnie ich przestrzeń do wzrostów wydaje się już nieco ograniczona, ale dotychczas nie przeszkadzało to inwestorom. Konkludując, jeśli małe i średnie spółki utrzymają tegoroczną formę, a duże spółki ponownie i tym razem skutecznie zaatakują poziom 2800 pkt, możliwe jest przebicie poziomu 100 tys. pkt na WIG. W pozytywnym scenariuszu poziomy 105 tys. lub nawet 110 tys. są również realne, chociaż biorąc pod uwagę wspomnianą skalę tegorocznych wzrostów, wydają się one poziomami nieco życzeniowymi. Jakkolwiek muszę przyznać, że skala dotychczasowych wzrostów mocno zaskakuje i nie wykluczam scenariusza, że do końca roku zaskoczy nas jeszcze mocniej – uważa ekspert.

Biorąc pod uwagę tegoroczne tempo zwyżek indeksów, zdaniem Tomasza Bursy w dalszej części roku zwyżki mogą wyraźnie spowolnić, co jednak nie przekreśla szans na nowe szczyty hossy. – Pomimo zaawansowanej czasowo hossy nadal uważam, że rynek akcji polskich ma szanse kontynuować wzrosty w średnim terminie. W perspektywie krótszej, do końca roku, możliwe jest jednak poruszanie się w trendzie bocznym z powodu bardzo silnej dynamiki ostatnich tygodni, co może przynieść chęć realizacji zysków, szczególnie w sektorze bankowym – ocenia Bursa. W dłuższej perspektywie zakłada, że rynek polski ma potencjał do wzrostów o 10–15 proc. przy założeniu wzrostu gospodarczego powyżej 3 proc. i spadającej inflacji. – Dodatkowo spółki giełdowe powinny być beneficjentami inwestycji z KPO, a nadal wysoki poziom stóp procentowych będzie wspierał notowania banków. Ostatnim czynnikiem, który mógłby mieć pozytywny wpływ na rynek, jest możliwe wsparcie zachętami do oszczędzania, ale tutaj musimy jeszcze poczekać na szczegóły ze strony Ministerstwa Finansów – wylicza.

Trwający już blisko 30 miesięcy trend wzrostowy na krajowym rynku akcji nie jest jeszcze przesadnie długi, jeśli porównamy go z pięcioma poprzednimi rynkami byka, jakich inwestorzy z warszawskiej giełdy doświadczyli od początku XXI wieku. Obecna hossa, licząc od dołka indeksu WIG z października 2022 r., jak na razie jest trzecią najdłuższą ze wszystkich poprzednich od początku tego wieku. Najdłuższą była „funduszowa” hossa lat 2002–2007, gdy trend wzrostowy głównego indeksu utrzymał się przez prawie 59 miesięcy. Z kolei hossa z lat 2012–2015 trwała blisko trzy lata. Jednocześnie zasięg obecnej hossy, mierzony stopą zwrotu indeksu WIG, prezentuje się już całkiem okazale. Na tle poprzednich osiągnięć zwyżka wypracowana przez szeroki rynek, wynosząca około 113 proc. (licząc do szczytu wszech czasów sprzed kilku dni, to nawet ponad 116 proc.), jest tylko słabsza od wyniku, który rynkowi udało się osiągnąć w trakcie hoss z lat 2009–2011 i 2002–2007, gdy WIG poszybował w górę odpowiednio o 137 i 433 proc. O ile ten ostatni jest poza zasięgiem możliwości naszego parkietu, o tyle ten pierwszy nie wydaje się być dużym wyzwaniem. Aby ten wynik pobić, WIG musiałby jednak wspiąć się co najmniej do poziomu ponad 108 tys. pkt.