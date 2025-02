WIG20 - drzwi do 2900 pkt przymknięte

Jeszcze w godzinach porannych Kamil Cisowski z DI Xelion wskazywał, że WIG20 we wtorek zyskał „w sposób wymykający się zdrowemu rozsądkowi”. Jak przyznawał, z perspektywy technicznej droga do strefy oporu w przedziale od 2940 pkt (szczyty z 2011 r.) do 3000 pkt wydawała się otwarta, „choć sami z trudnością dowierzamy w skalę tegorocznego ruchu i mamy dużo wątpliwości co do jego podstaw fundamentalnych”.

Co teraz? – Na wykresie WIG20 mamy pierwszą oznakę przesilenia wyraźnie już wykupionego rynku. Faktem jest jednak to, że wcześniej doszło do sforsowania kluczowego oporu statycznego (maksima z maja i lipca ubiegłego roku) i dopóki indeks nie wróci pod ten poziom (okolice 2578–2600 pkt), dopóty w konfiguracji technicznej nie będzie żadnych przekonujących oznak zwrotu – komentuje Piotr Kaźmierczak z BM Pekao. – Forma korekty pozostaje zatem sprawą otwartą – dodaje. Przyznaje zarazem, że rynek wydaje się krótkoterminowo przegrzany, ale podobnie prezentował się tydzień temu, co – jak widać – nie sprawiło wówczas bykom większych problemów. – W optymalnym scenariuszu wybicie oporu powinno zatem zostać obronione. Patrząc jednak na odległość kursu od EMA21 (około 2491 pkt), gdzie – nawiasem mówiąc – znajduje się poziom 38,2 proc. zniesienia całego dwumiesięcznego rajdu, potencjał realizacji dynamicznych zysków jest zdecydowanie większy niż kilka procent – podkreśla Kaźmierkiewicz.

W ostatniej godzinie sesji WIG20 próbował się podnosić, a dzienne minima wciąż były powyżej poziomu otwarcia wtorkowej sesji. Obóz byków trzymał się więc nieźle.

– Od początku środowej sesji WIG20 silnie zniżkował, tworząc na wykresie pesymistycznie wyglądającą, długą czarną świecę. Może ona sugerować rozpoczęcie korekty, co przy tak silnie wykupionym rynku, z jakim mamy do czynienia obecnie, byłoby jak najbardziej zrozumiałe – komentuje Przemysław Smoliński, ekspert BM PKO BP. – Zarazem jednak ewentualne spadki traktowałbym jedynie w kategoriach krótkoterminowego odreagowania, nie zaś trwałego odwrócenia trendu – dodaje. W ocenie Smolińskiego najbliższe poziomy wsparcia indeks dużych spółek odnajdzie w okolicach 2560 pkt i 2480 pkt. – Dopóki pozostanie powyżej drugiego z nich, w dłuższym horyzoncie cały czas można oczekiwać kontynuacji wzrostów – twierdzi Smoliński.

Symptomatyczne dla środowej sesji były też zniżki spółek ukraińskich, które początkowo dalej zyskiwały na wartości. Prawdziwy rollercoaster był widoczny w przypadku akcji Coal Energy, które rosły nawet o 26,5 proc., ale także zniżkowały o 14 proc. wobec ceny zamknięcia z wtorku. Indeks firm ukraińskich po południu zniżkował o 9,2 proc., ale wciąż zachowywał 66-proc. umocnienie od początku roku.