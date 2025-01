Orlen, PZU, PKO BP... czyli spółki pokazują strategie. Co na to WIG20?

Tauron przedstawił swoje plany na lata 2025–2035 w grudniu 2024 r. Zakładają osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 r., 60 mld zł inwestycji w segment dystrybucyjny oraz osiągnięcie ponad 6 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach i magazynach energii do 2035 r.

WIG20 we wtorek oscylował w okolicach 2,3–2,4 tys. pkt. I choć od początku tego roku wzrósł, to w dłuższym ujęciu stopa zwrotu z indeksu blue chips w stosunku do WIG-u wypada bardzo słabo. WIG w maju zeszłego roku zanotował maksimum, zbliżając się do 90 tys. pkt. Po późniejszej fali spadkowej oddalił się od tego poziomu, ale po styczniowych zwyżkach do ustanowienia nowego rekordu brakuje mu już tylko 5 proc. Natomiast WIG20, żeby wzrosnąć do maksimum z 2007 r., musiałby pójść w górę aż o 65 proc. Kiepskiego zachowania WIG20 nie można tłumaczyć negatywnym nastawieniem do dużych spółek, bo zagraniczne indeksy blue chips radzą sobie zdecydowanie lepiej. Symbolicznym przykładem jest niemiecki DAX, który w ostatnich latach pnie się coraz wyżej, ustanawiając rekordy. W ciągu 12 miesięcy zyskał ponad jedną czwartą . I to w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym (hamująca gospodarka Niemiec).