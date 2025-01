Przetasowania w portfelach OFE. Kto zyskał, a kto stracił?

Indeks WIG w niedawno zakończonym roku zyskał zaledwie 1,4 proc. wobec ponad 36 proc. rok wcześniej. Jeszcze gorzej wypadł skupiający największe spółki WIG20, kończąc cały rok 6,6 proc. na minusie. Nieco lepiej w minionym roku poradziły sobie otwarte fundusze emerytalne. Ich portfele, w których zdecydowaną większość stanowią akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie, wypracowały średnio 5 proc. zysku.

Spółki z WIG20 mniej znaczą w portfelu

Wartość akcji posiadanych przez OFE była na koniec 2024 roku niemal taka sama jak rok wcześniej i wyniosła blisko 189 mld zł. Stanowiły niemal 88,6 proc. portfela, co oznacza, że w ciągu minionego roku ich udział w aktywach funduszy zmniejszył się o ponad 2 pkt proc. Z tego wartość portfela krajowych spółek wynosiła prawie 166 mld zł, co stanowiło 77,5 proc. udziału w ich aktywach. Jeśli chodzi o poszczególne fundusze, największy pakiet akcji, o wartości ok. 51,7 mld zł, był w posiadaniu Nationale-Nederlanden OFE. Drugi największy pakiet posiadała Allianz Polska OFE (nieco ponad 48 mld zł), a trzeci – OFE PZU „Złota jesień”(25,5 mld zł). Jednocześnie zarządzający nie ograniczali się jedynie do krajowego rynku akcji, lokując środki w akcje firm notowanych na zagranicznych parkietach. W skali całego roku udział spółek notowanych poza GPW w portfelu akcji funduszy emerytalnych zmniejszył się z 12,6 proc. do 10,5 proc., ale wartość całego pakietu zagranicznych walorów była bardzo zbliżona, porównując rok do roku, i wyniosła nieco ponad 23 mld zł.

19,9 mln zł był wart łącznie pakiet akcji PKO BP, stanowiący najbardziej wartościową pozycję w portfelu akcji OFE na koniec 2024 r.

Jeśli chodzi o krajowy rynek, to największą wartość w portfelu OFE miał pakiet akcji spółek z indeksu WIG20, ale w ciągu minionego roku jego wartość stopniała o ponad 5 mld zł i wyniosła na koniec roku 104,4 mld zł. Ich udział w portfela krajowych akcji posiadanych przez OFE stopniał do 62,9 proc. z 68,6 proc. rok wcześniej. Jednocześnie wzrosło znaczenie firm o średniej kapitalizacji wywodzących się z indeksu mWIG40. Ich papiery były warte łącznie 42,2 mld zł i odpowiadały za ok. 25,5 proc. portfela. Z kolei pakiet akcji ulokowanych w małych spółkach z indeksu sWIG80 był wart ok 6,5 mld zł, o ok. 1 mld zł mniej niż przed rokiem. W efekcie udział tego segmentu spadł na koniec 2024 roku do 6,5 proc.