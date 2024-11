Co przemawia za spadkami cen ropy?

Nieuchronne zmiany

Unimot zauważa, że ceny ropy nie mają bezpośredniego wpływu na wyniki jego grupy. – Ceny ropy nigdy bowiem nie miały wpływu na poziom marż w ujęciu procentowym, natomiast mają one wpływ na wysokość kapitału zaangażowanego w dany segment biznesowy, a koszt kapitału stanowi istotny koszt obrotu produktami ropopochodnymi. W pośredni sposób koszt kapitału wpływa więc na prowadzony biznes – przy wysokich cenach ropy, przekładających się na wysokie ceny produktów ropopochodnych, koszt kapitału jest odpowiednio wyższy, co może wpływać na niższe wyniki – przyznaje Brzozowski. W biznesie paliw i biopaliw strategicznym celem Unimotu jest dalsza dywersyfikacja produktowa i wzrost udziału produktów wysokomarżowych. W związku z tym grupa dąży m.in. do rozszerzenia działalności w zakresie sprzedaży paliw bunkrowych i o obniżonej emisyjności oraz do ekspansji na sąsiednie rynki. Przy opracowywaniu strategii na lata 2024–2028 założono, że w Polsce utrzyma się stabilne zapotrzebowanie na paliwa płynne oraz niedobór krajowej produkcji w stosunku do konsumpcji. Szans na dalsze wzrosty Unimot upatruje też w spadku zużycia paliw w Niemczech i w związku z tym w napływie konkurencyjnych cenowo produktów z tego kierunku, jak i z nowo otwartych rafinerii na Bliskim Wschodzie. Z kolei do zagrożeń zalicza politykę cenową Orlenu, spadek konsumpcji paliw oraz zawirowania właścicielskie wokół niemieckiej Rafinerii Schwedt.

Orlen informuje, że w jego przypadku od ceny ropy najsilniej jest uzależniona marża rafineryjna, bo tylko rafinerie przerabiają ropę naftową, oraz „marża wydobywcza”, będąca różnicą miedzy rynkową ceną ropy a kosztem jej wydobycia, różnym na różnych złożach. Z kolei przemysł petrochemiczny nie zużywa bezpośrednio ropy. Wsadem jest tam nafta, będąca produktem rafineryjnym. Orlen do zmian, jakie zachodzą na globalnym i europejskim rynku ropy i produktów ropopochodnych, przygotowuje się przede wszystkim poprzez realizację różnego rodzaju inwestycji, mających zapewnić dalsze prowadzenie rentownej działalności. Zalicza do nich m.in. budowane w Płocku instalacje: Visbreakingu, dzięki której będzie mógł wytwarzać więcej produktów wysokomarżowych, oraz HVO, na której będą przetwarzane oleje posmażalnicze na diesel. Do tego dochodzą nowe instalacje w Możejkach (hydrokrakingu), Jedliczu (bioetanolu) i Gdańsku (hydrokrakingowego bloku olejowego).