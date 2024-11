Wall Street. Udany sezon wyników, a będzie jeszcze lepiej

W ujęciu sektorowym najlepiej radzą sobie firmy świadczące usługi komunikacyjne (zalicza się do nich m.in. Alphabet, Metę czy Netflix), których wzrost zysku sięga ponad 26 proc. Wiceliderem jest branża dóbr wyższego rzędu (m.in. Amazon i Tesla). Zaskoczeniem jest fakt, że na trzeciej pozycji plasuje się sektor ochrony zdrowia. To w dużej mierze zasługa Pfizera, który odnotował 1,06 USD zysku na akcję (EPS) wobec oczekiwanych 0,62 USD. Gigant farmaceutyczny podwyższył także swoją prognozę całoroczną i obecnie spodziewa się, że EPS wyniesie 2,75–2,95 USD w porównaniu z poprzednimi przewidywaniami wynoszącymi 2,45–2,65 USD na akcję. Dobra passa Pfizera w III kwartale była częściowo spowodowana większym popytem na produkty na Covid-19: szczepionkę i tabletkę Paxlovid.

„Siedmiu Wspaniałych”

Wyniki gigantów technologicznych wypadły w dużej mierze pozytywnie. Wszyscy członkowie grupy „Siedmiu Wspaniałych”, którzy do tej pory opublikowali wyniki, pobili rynkowe prognozy zysków.

Tesla była jedynym członkiem tej grupy, co do której analitycy spodziewali się wcześniej gorszych wyników w ujęciu rok do roku. Spółka Elona Muska pozytywnie jednak zaskoczyła, bowiem zysk netto wzrósł o 17 proc., do 2,17 mld USD. Na ten wynik pozytywnie wpłynęła wyższa sprzedaż samochodów (+6,4 proc. rok do roku, do 462,9 tys.), a także lepsze wyniki działalności energetycznej obejmującej baterie Powerwall i Megapack (rekordowa marża brutto ze sprzedaży tych produktów wynosząca 30,5 proc.).

Dla Amazona miniony kwartał również był udany, zysk netto sięgnął 15,3 mld USD wobec 9,9 mld USD rok wcześniej. Amazon Web Services (AWS), kluczowa odnoga biznesu firmy, przyczyniła się do tych wyników, generując 27,4 mld USD przychodu, co stanowi wzrost o 19 proc. w ujęciu rocznym. W perspektywie kolejnego kwartału Amazon prognozuje przychody od 181,5 mld do 188,5 mld USD, co odzwierciedla optymistyczne oczekiwania w okresie świątecznym.

W przypadku Alphabetu zysk netto wzrósł o 34 proc., do 26,3 mld USD, a zysk na akcję sięgnął 2,12 USD, przewyższając prognozowane 1,84 USD. Największe wzrosty zanotowano w Google Cloud, którego przychody wzrosły o 35 proc., do 11,4 mld USD, głównie dzięki wzmożonej aktywności w dziale sztucznej inteligencji. Spółka poprawiła też rentowność operacyjną, która wzrosła o 4,5 pkt proc. do 32 proc., co świadczy o optymalizacji kosztów i efektywniejszym zarządzaniu operacyjnym.