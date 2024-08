Tydzień na rynkach: Optymizm po danych z USA

Zestaw ważnych informacji makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, jakie napłynęły w ostatnich dniach, stworzył dobre warunki do ruchu w górę nieco sponiewieranych w poprzednich tygodniach indeksów giełdowych. Z jednej strony bowiem okazało się, że dynamika inflacji obniża się (do 2,9 proc.), a więc nieco mocniej, niż się spodziewano, ale jednocześnie nie na tyle mocno, by podsycać obawy przed recesją. Nadal jest jeszcze znacznie powyżej celu, ale też umożliwia władzom monetarnym spokojne i konsekwentne działanie. Scenariusze radykalnych ruchów, jakie niedawno pojawiały się w części opinii, stały się nieaktualne i można spodziewać się, że na wrześniowym posiedzeniu Fed obniży stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego, a dalsza ścieżka będzie kształtować się wraz z napływem kolejnych danych. Z drugiej strony, najnowsze informacje także oddalają perspektywę recesji, która do niedawna mocno wystraszyła inwestorów i doprowadziła do dynamicznych spadków na rynkach akcji. W czwartek opublikowano dane wskazujące, że nie potwierdzają się obawy o kondycję konsumentów. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła bowiem o 1 proc., choć spodziewano się zwyżki o jedynie 0,3 proc. Także sprzedaż po wyłączeniu samochodów pozytywnie zaskoczyła. O pewnym rozczarowaniu można mówić jedynie w przypadku dynamiki sprzedaży bez samochodów i paliw, która okazała się o połowę niższa niż w czerwcu i wyniosła 0,4 proc. Niższa, niż prognozowano, była liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, uspokajając nieco nastroje po niedawnych słabych danych z rynku pracy. Słabo wypadła lipcowa produkcja przemysłowa, obniżając się o 0,6 proc., a więc dwukrotnie mocniej, niż oczekiwano. Niezbyt optymistyczny obraz dają odczyty indeksu NY Empire State i Fed z Filadelfii. Oba znalazły się pod kreską, ale w przypadku tego pierwszego dynamika spadku wyraźnie się zmniejszyła, a dla drugiego nie był on niepokojąco duży.

Na rynku walutowym mieliśmy do czynienia z wyraźnym osłabieniem dolara, którego indeks po krótkim odbiciu z poprzedniego tygodnia wrócił do tendencji spadkowej, schodząc ponownie w okolice 102 punktów, czyli do poziomu notowanego w pierwszych dniach sierpnia , jednocześnie najniższego od początku marca. W porównaniu z lokalnym szczytem z początku trzeciej dekady kwietnia indeks traci już 3,5 proc. Kurs euro poszedł w górę, chwilowo przekraczając 1,1 dolara, czyli do poziomu najwyższego od końca grudnia ubiegłego roku. Nieco mniej jednoznaczna była sytuacja na rynku długu. Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych początkowo zniżkowała, by w czwartek pójść w górę, sygnalizując możliwość powrotu w okolice 4 proc.

Dobre nastroje dominowały na Wall Street. Do czwartku S&P 500 zwyżkował o 3,7 proc., Nasdaq Composite rósł o 5,1 proc., Dow Jones o 2,7 proc., a Russell 2000 zyskiwał 2,5 proc. Optymizm powrócił na główne parkiety naszego kontynentu. Indeks giełdy we Frankfurcie do czwartku zwyżkował o 2,65 proc., najmocniej od połowy maja, niwelując tym samym sporą część strat z poprzednich tygodni. Paryski CAC 40 rósł o prawie 2,1 proc., a londyński FTSE 250 szedł w górę o niemal 2,3 proc. Znacznie słabiej radził sobie Stoxx Europe 600, zwyżkując o 0,94 proc. Odrabianie strat z poprzednich tygodni rozpoczął japoński Nikkei, rosnąc o 4,9 proc. Indeks rynków wschodzących szedł do czwartku w górę o 2,1 proc., korzystając z osłabienia amerykańskiej waluty i poprawy sentymentu do ryzykowniejszych aktywów. Próba powstrzymania trwającej od drugiej połowy maja tendencji spadkowej miała miejsce na giełdzie w Chinach. Shanghai Composite zwyżkował jednak tylko o skromne 0,5 proc., głownie dzięki mocniejszemu odbiciu w czwartek.