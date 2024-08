Inflacja konsumencka w USA wyhamowała z 3 proc. w czerwcu do 2,9 proc. Średnio prognozowano wcześniej, że pozostanie ona na czerwcowym poziomie. Ceny wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 proc., co było zgodne z prognozami. Zbieżna z oczekiwaniami była również inflacja bazowa (czyli nie obejmująca cen żywności, paliw i energii). W ujęciu rocznym wyhamowała ona z 3,3 proc. do 3,2 proc., a licząc miesiąc do miesiąca wyniosła 0,2 proc. Inwestorzy mogli więc odetchnąć z ulgą. Odczyt inflacji zbliżony do prognoz nie jest bowiem przeszkodą dla tego, by Fed we wrześniu zaczął ciąć stopy procentowe.

- Presja cenowa w gospodarce Stanów Zjednoczonych poprzednio była słabsza niż obecnie wiosną 2021 r. Najświeższe dane zdecydowanie nie staną Rezerwie Federalnej na drodze szybkiego rozpoczęcia obniżek stóp procentowych z najwyższego od przeszło dwóch dekad przedziału 5,25-5,50 proc. Luzowanie staje się konieczne w obliczu postępującego pogorszenia kondycji rynku pracy. Stopa bezrobocia w lipcu wzrosła do 4,3 proc. i od cyklicznego minimum odbiega już o 0,9 pkt proc.- twierdzi Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Jakie są szanse na cięcie stóp procentowych w USA?

Rynek kontraktów terminowych już od kilku tygodni szacował prawdopodobieństwo wrześniowego cięcia stóp w USA na 100 proc. Barometr CME FedWatch pokazywał w środę, po odczycie danych o inflacji, że prawdopodobieństwo obniżki 18 września głównej stopy o 25 pb. wynosi 60,5 proc., a o 50 pb. sięga 39,5 proc. Rynek spodziewa się też cięć w listopadzie i w grudniu. CME FedWatch wskazuje, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem (ocenianym na 44 proc.) jest ścięcie głównej stopy do końca roku łącznie o 100 pb. Kolejne sygnały z gospodarki USA mogą jednak wpływać na zmianę tych oczekiwań.

- Co prawda najnowszy odczyt inflacji konsumenckiej jest kolejnym, przekonującym argumentem na korzyść bardziej luźnej polityki pieniężnej, to spodziewamy się, że rynki będą bardzo wrażliwe na odczyty danych gospodarczych, aż wrześniowa obniżka stóp będzie całkowicie przesądzona - uważa Richard Flynn, dyrektor generalny w Charles Schwab UK.