Hossa na Wall Street zdominowana przez Wspaniałą Siódemkę. Co z tego wynika?

Czytaj więcej Technologie Nvidia największą spółką na świecie. Kiedy osiągnie 4 bln dolarów kapitalizacji? Nvidia jest już najwięcej wartą spółką giełdową świata. Jest warta więcej od wszystkich akcji notowanych na giełdzie w Londynie. Mimo to analitycy wciąż widzą potencjał do zwyżek kursu.

Mocno dyskusyjne jest natomiast to, czy kapitalizacja przynajmniej niektórych gigantów nie zaczęła jednak zbyt mocno odrywać się od normalnej relacji względem prognozowanych zysków. Taką normalną relację ilustruje na wykresie rosnąca, przerywana linia regresji. Uwagę zwraca tu przede wszystkim wspomniana Nvidia (a w dalszej kolejności Microsoft), której – jak już wspomnieliśmy, największa na całym rynku – kapitalizacja wydaje się orientacyjnie o jakiś... bilion dolarów za wysoka względem linii regresji.

Oczywiście można by próbować uzasadniać ten poziom kapitalizacji, wychodząc jeszcze dalej w przyszłość z prognozami zysków, ale im dalsza przyszłość, tym większa niepewność co do trafności tych prognoz.

Reasumując, powiększająca się rozbieżność między technologiczną elitą Wall Street a resztą rynku daje do myślenia. Z jednej strony nie ma wątpliwości co do tego, że technologiczne giganty mogą pochwalić się ogromnymi prognozowanymi zyskami, a z drugiej w przypadku niektórych z nich kapitalizacja zaczęła stawać się mocno wyśrubowana w zestawieniu nawet z tymi zarobkami. Będziemy monitorować wskaźniki szerokości rynku – oby nie zaczęły wysyłać sygnałów wczesnego ostrzegania, jak w drugiej połowie 2021.