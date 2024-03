WykresDnia: Przedwyborcza zmienność na Wall Street

Jednak „w tym roku inwestorzy zaczęli wyceniać wygraną w wyborach Vix znacznie wcześniej niż w przeszłości”, powiedziała Financial Times Mandy Xu, szefowa wywiadu rynku instrumentów pochodnych w operatorze giełdy Cboe Global Markets, który generuje indeks zmienności. Zwykle „dwa do trzech miesięcy wcześniej zaczynasz to widzieć” – dodała.

Inwestorzy nie mogą bezpośrednio handlować Vix. Zamiast tego mogą kupować kontrakty futures, których cena odzwierciedla miejsca, w których według traderów Vix będzie notowany w różnych momentach w nadchodzących miesiącach.

Krzywa Vixa w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wykazuje stały wzrost z obecnego poziomu 12,8. Następnie ceny przekraczają 20 w przypadku kontraktów październikowych, które wygasają tuż po dniu wyborów 5 listopada.

Czytaj więcej Analizy rynkowe #WykresDnia: Rynek obligacji rządowych USA wart 27 bilionów dolarów W ostatnich latach emisja obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych wzrosła o ponad 70 proc. od końca 2019 r. To budzi niepokój na Wall Street.

Podobny wzrost cen pod koniec roku występuje w przypadku indeksu VStoxx, który śledzi europejski indeks Euro Stoxx 50. Oczekiwania rynkowe dotyczące większej zmienności maleją w przypadku kontraktów wygasających w następnym miesiącu

Rynek przechodzi przez okres stosunkowo niskiej zmienności. Od początku 2023 r. indeks Vix utrzymuje się poniżej swojej historycznej średniej wynoszącej około 20 pkt, pomimo niepewności co do ścieżki inflacji i stóp procentowych. VStoxx w tym miesiącu spadł do najniższego poziomu od pięciu lat.