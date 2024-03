WykresDnia: Mniejsze „niezrealizowane straty” amerykańskich banków

https://pbs.twimg.com/media/GIShM1LakAA9BV9?format=png&name=900x900

W IV kwartale 2023 r. „niezrealizowane straty” na papierach wartościowych spadły o 206 miliardów dolarów (tj. o 30 proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem, do skumulowanej straty w wysokości 478 miliardów dolarów, co stanowi 8,8 proc. z 5,43 biliona dolarów wartości papierów wartościowych posiadanych przez te banki. Papiery wartościowe to głównie skarbowe papiery wartościowe i gwarantowane przez rząd MBS.

Te niezrealizowane straty rozłożono na dwie metody księgowania. HTM: Niezrealizowane straty z tytułu 2,50 biliona dolarów papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności (HTM) spadły o 116 miliardów dolarów w porównaniu z poprzednim kwartałem, do skumulowanej straty w wysokości 274 miliardów dolarów. AFS: Niezrealizowane straty z tytułu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (AFS) o wartości 2,93 biliona dolarów spadły o 90 miliardów dolarów w porównaniu z poprzednim kwartałem do 204 miliardów dolarów

– Te straty w papierach zaczęły się kumulować w 2022 r., kiedy Fed zaczął zaostrzać swoją politykę pieniężną, co spowodowało wzrost rentowności obligacji. Rosnące rentowności szczególnie wpływają na długoterminowe papiery wartościowe. Oznaczają spadek cen – podkreśla Wolf Richter.