WykresDnia: Nie inwestuj w Chinach – ostrzega Goldman Sachs

Następnie zauważyła niepewność co do kierunku polityki Chin, szczególnie w odniesieniu do środków bezpieczeństwa informacji i ograniczeń w zakresie usuwania danych z kraju.

– Nie jest jasne, jaki będzie ogólny kierunek polityki w perspektywie długoterminowej – stwierdziła Mossavar-Rahmani. – Niepewność polityczna generalnie powoduje pewne ograniczenie rynku akcji.

W lutym referencyjny indeks CSI 300 osiągnął najniższy poziom od pięciu lat w związku z obawami o stan popytu wewnętrznego w czasie eskalacji napięć geopolitycznych. Od tego czasu nastąpiło odbicie po tym, jak organy regulacyjne podjęły kroki mające na celu ograniczenie sprzedaży i zwiększenie zakupów instytucjonalnych.

Powiedziała, że ​​obecne kroki stanowią potencjalne krótkoterminowe środki stymulacyjne, ale sugeruje, że chiński sektor nieruchomości nie ustabilizował się jeszcze.

– Dane są niejasne – tak naprawdę nie mamy dobrej wiedzy na temat wzrostu gospodarczego w zeszłym roku ani tego, jaki będzie w tym roku – stwierdziła również, powtarzając obawy wielu ekonomistów, którzy wątpią w oficjalne dane dotyczące ekspansji gospodarczej Chin.

Wyrażając wątpliwości co do oficjalnych danych dotyczących ekspansji gospodarczej Chin, podkreśliła brak przejrzystości danych ekonomicznych, co wzbudziło obawy niektórych ekonomistów.