WykresDnia: Joe Biden 43 proc., Donald Trump 48 proc.

Prezydent Biden stara się przezwyciężyć wątpliwości co do swojego przywództwa we własnej partii i szerokie niezadowolenie z kierunku, jaki obiera kraj, przez co pozostaje w tyle za Donaldem J. Trumpem w chwili, gdy rozpoczyna się ich rywalizacja w wyborach powszechnych – wynika z nowego sondażu przeprowadzonego przez „The New York Times” i Siena College.

Według sondażu 10 proc. respondentów, którzy poparli Bidena w 2020 r., planuje teraz oddać głos na Trumpa w listopadzie. A jeśli chodzi o Trumpa, w 2020 r. mniej niż 0,5 proc. jego zwolenników zamierza poprzeć Bidena. Podczas gdy Biden ma poparcie 83 procent swoich byłych wyborców, Trumpa ma poparcie 97 proc. jego zwolenników w 2020 roku.

Nowe badanie przeprowadzone w dniach 25–28 lutego pokazuje, że Trump wyprzedza Bidena o 5 punktów, z 48-proc. poparciem dla byłego prezydenta i 43 proc. dla urzędującego w ogólnokrajowym badaniu zarejestrowanych wyborców.