WykresDnia: Znaczący spadek amerykańskiego deficytu handlowego

Deficyt w handlu towarami zmniejszył się w 2023 r. Eksport towarów spadł o 39 miliardów dolarów do 2,05 biliona dolarów, import wzrósł o 161 miliardów dolarów, do 3,11 biliona dolarów. W rezultacie deficyt w handlu towarami poprawił się o 121 miliardów dolarów, do 1,06 biliona dolarów.

Wzrosła nadwyżka w handlu usługami. Eksport zwiększył się o 74 miliardy dolarów, czyli o 8 proc., do rekordowego poziomu 1,0 biliona dolarów; import zmniejszył się o 18 miliardów dolarów, czyli o 3 proc., do 714 miliardów dolarów. W rezultacie nadwyżka w handlu usługami wzrosła o 58 miliardów dolarów, czyli o 24 proc., do 288 miliardów dolarów, co stanowi trzeci najlepszy wynik w historii po latach 2019 i 2018.

Wydatki na podróże międzynarodowe stanowią część handlu usługami. Amerykanie podróżujący za granicę i wydając za granicą pieniądze na zakwaterowanie, restauracje, bilety itp. liczą się jako import usług. Zagraniczni turyści, zagraniczni studenci, zagraniczni biznesmeni itp. wydający pieniądze w USA na zakwaterowanie, restauracje, czesne, bilety itp. liczą się jako eksport usług.

W czasie pandemii większość podróży międzynarodowych została wstrzymana. Do 2022 r. większość ograniczeń w podróżowaniu została zniesiona lub poluzowana, a podróże w obu kierunkach powróciły. Rok 2023 był dla Amerykanów rokiem „podróży zemsty”, a ich wydatki za granicą były ważnym czynnikiem pogarszającego się importu usług. Jednak zagraniczni turyści, studenci itp. również masowo powrócili do Stanów Zjednoczonych, a ich wydatki pomogły w osiągnięciu rekordowego eksportu usług.

- Zauważmy jednak, że nadwyżka w handlu usługami wynosząca 288 miliardów dolarów jest niczym w porównaniu z deficytem w handlu towarami wynoszącym 1,06 biliona dolarów - podkreśla Richter.

Stany Zjednoczone w dalszym ciągu mają największy deficyt w handlu towarami z Chinami i Hongkongiem, które obecnie są traktowane jako jeden kraj. Niemniej jednak w 2023 r. poprawił się do najniższego poziomu od 2010 r. Import zmniejszył się o 110 miliardów dolarów, czyli -20,3 proc., do 431 miliardów dolarów i był najniższy od 2012 roku. Eksport spadł o 4 miliardy dolarów, czyli 2 proc., do 176 miliardów dolarów. W rezultacie deficyt zmniejszył się o 105 miliardów dolarów, czyli 29 proc., do 256 miliardów dolarów.