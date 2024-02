WykresDnia: Amerykanie pełni obaw o banki regionalne

– Wszystko co zrobili ma sens i prawdopodobnie jest dobre w dłuższej perspektywie, ale na krótką metę Wall Street nie lubi niespodzianek – powiedział Mark Fitzgibbon, analityk Piper Sandler Cos. – Zerwali plaster. Myślę, że teraz wracają do zdrowia i nie sądzę, żeby problemy się pogorszyły.

W środę akcje spółki spadły aż o 46 proc., a na zamknięciu sesji w Nowym Jorku o 38 proc. Indeks bankowości regionalnej KBW spadł o 6 proc., co było najgorszym dniem od marca ubiegłego roku, kiedy akcja depozytowa obaliła Silicon Valley Bank.

Inwestorzy próbują oszacować potencjalne skutki dla amerykańskich banków, które pod koniec ubiegłego roku posiadały kredyty na nieruchomości komercyjne o wartości około 2,7 biliona dolarów, w obliczu spadku wartości nieruchomości, a kredytobiorców desperacko poszukujących nowego finansowania w obliczu podwyższonych stóp procentowych. Rezerwa na pożyczki była ponad 10 razy większa niż szacowali analitycy i większa niż całkowite rezerwy firmy za poprzednią dekadę.

Władze podkreśliły, że środki takie, które doprowadziły do ​​straty w czwartym kwartale, stanowiły część szerszych wysiłków mających na celu wsparcie banku w obliczu zaostrzonych wymogów kapitałowych w miarę jego rozwoju. Działania obejmowały obniżenie kwartalnej wypłaty firmy dla akcjonariuszy z 17 centów do 5 centów.

– Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia i wpływu redukcji dywidendy na wszystkich naszych akcjonariuszy i nie dokonano tego lekko – stwierdził w oświadczeniu dyrektor generalny Thomas Cangemi. – Chociaż te niezbędne działania negatywnie wpłynęły na nasze wyniki za czwarty kwartał, jesteśmy pewni, że lepiej dopasowują one naszą większą organizację do nowych partnerów i zapewniają solidne podstawy na przyszłość.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy New York Community Bancorp szybko się rozrósł w wyniku dwóch przejęć, podnosząc łączne aktywa powyżej progu 100 miliardów dolarów, co wymaga większej kontroli regulacyjnej. Kluczowy współczynnik kapitałowy banku wynoszący 9,1 proc. jest gorszy od konkurentów, takich jak KeyCorp i Regions Financial Corp., które należą do tej kategorii.