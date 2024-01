WykresDnia: Rekordowa sprzedaż obligacji korporacyjnych w USA

Jak wynika z badania BofA Global, sprzedaż obligacji przez banki przyczyniła się w zeszłym tygodniu do całkowitej podaży nowych obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym (IG) o wartości 49 miliardów dolarów.

Analitycy spodziewali się, że w kolejnym tygodniu nowe obligacje IG wyniosą łącznie 25 miliardów dolarów. Jednak jak dotąd każdy tydzień Nowego Roku przekroczył oczekiwania dotyczące podaży, z co najmniej 30-proc. nadwyżką powyżej prognoz tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni, zauważył Krieter.

– Pomimo ogromnego tempa podaży w tym roku popyt pozostaje wyjątkowo silny, a w styczniu odnotowano najniższe koncesje na nową emisję od 2021 r. – powiedział. Popyt na transze kredytów o niższym ratingu był również duży, „co stanowi kolejny dowód nienasyconego apetytu na ryzyko” – dodał.

Oprócz Truist i Fifth Third, inne umowy dotyczące obligacji wysokiej jakości obejmują 31-letnią zieloną obligację hipoteczną dla użyteczności publicznej MidAmerican Energy oraz pięcioletni weksel zabezpieczony umową o finansowaniu w imieniu New York Life Insurance.