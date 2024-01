WykresDnia: Już niedługo pojawi się pierwszy bilioner?

Listę pięciu najbogatszych ludzi uzupełnił Warren Buffett, dyrektor generalny Berkshire Hathaway, którego majątek netto wzrósł o 48 proc. do 119,2 miliarda dolarów.

Ogółem według Oxfam ich majątek miliarderów wzrósł o 3,3 biliona dolarów, czyli o 34 proc. od 2020 r., a ich majątek rósł trzy razy szybciej niż stopa inflacji.

Amerykańscy miliarderzy, z których wielu czerpie swoje bogactwa z udziałów w spółkach, którymi zarządzają, są bogatsi o 1,6 biliona dolarów.

W tegorocznym raporcie Oxfam argumentuje, że firmy osiągają duże zyski, co pomaga napędzać fortuny bogatych. W siedmiu na 10 największych spółek publicznych na świecie miliarder jest głównym akcjonariuszem lub dyrektorem generalnym.

Co więcej, według Oxfam, opierając się na danych z Wealth X, 1 proc. najlepszych posiada 43 proc. światowych aktywów finansowych. W Stanach Zjednoczonych grupa ta posiada 32 proc.; w Azji jest to 50 proc. Na Bliskim Wschodzie 1 proc. najbogatszych posiada 48 proc. majątku finansowego, podczas gdy w Europie jest to 47 proc.