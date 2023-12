WykresDnia: Zmienność na rynku repo wzrosła po raz pierwszy od pięciu lat

Napięcia na rynkach finansowania tradycyjnie zwiększają się pod koniec roku, kiedy banki ograniczają działalność, aby wzmocnić swoje bilanse do celów regulacyjnych. Ich wycofanie zmusza uczestników rynku do znalezienia alternatyw lub poniesienia jeszcze wyższych kosztów finansowania.

Jednak w przeciwieństwie do poprzednich pięciu lat, kiedy rynki polegały na banku centralnym w zakresie dodatkowej płynności – Fed zwiększył tymczasowe operacje repo po okresie zamieszania w 2019 r., a następnie rozpoczął cykl obniżek stóp procentowych w latach 2020 i 2021, po którym nastąpił początek rozluźnienie bilansu – inwestorzy są obecnie czujni ze względu na dodatkową presję po gwałtownym wzroście stóp repo w zeszłym miesiącu w następstwie wzrostu na amerykańskim rynku obligacji skarbowych.

Stopa Secured Overnight Financing Rate, w skrócie SOFR, to stopa referencyjna powiązana z transakcjami jednodniowych umów odkupu. Gdy koszty finansowania rosną, zwykle powoduje to również wzrost SOFR. Według opublikowanych w środę danych nowojorskiego Fed, SOFR ustalono na 5,35 procent na dzień 26 grudnia z 5,32 procent na poprzedniej sesji. To mniej niż rekordowy poziom 5,39 procent osiągnięty 1 grudnia.

Instrument Reverse Repo (RRP) Fed to miejsce, w którym kontrahenci – głównie fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego – mogą parkować nadwyżki środków pieniężnych, aby uzyskać stopę rynkową, obecnie wynoszącą 5,3 proc.. Ponieważ banki ograniczają swoją działalność na rynku repo, aby uporządkować swoje bilanse, pobudza to fundusze pieniężne do przenoszenia większej ilości środków pieniężnych do RRP. W środę 90 kontrahentów zaparkowało w obiekcie kwotę 819 miliardów dolarów (1,2 biliona dolarów), najwięcej od 13 grudnia.

W obliczu ograniczeń bilansowych na koniec roku i zwiększonej potrzeby finansowania długich pozycji skarbowych na rynku kasowym, banki przenoszą większą aktywność na sponsorowane repo.

Całkowita liczba sponsorowanych transakcji repo wzrosła, osiągając najwyższy w historii poziom 1,031 biliona dolarów na dzień 22 grudnia, jak wynika z danych Depository Trust & Clearing Corp. Dzieje się tak, ponieważ sponsorowane transakcje repo pozwalają pożyczkodawcom na zawieranie transakcji z kontrahentami, takimi jak fundusze rynku pieniężnego i fundusze hedgingowe, bez natrafiania na ograniczenia regulacyjne dotyczące ich własnych bilansów.