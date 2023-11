WykresDnia: W USA tanieją nowe domy, a sprzedaż spada

parkiet.com

Sprzedaż nowych domów jednorodzinnych w USA spadła w październiku bardziej niż oczekiwano, ponieważ wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych wypierało kupujących, mimo że firmy budowlane obniżyły ceny, jednak niepowodzenie jest prawdopodobnie przejściowe ze względu na utrzymujący się niedobór wcześniej posiadanych domów na rynku.

Spadek sprzedaży zgłoszony w poniedziałek przez Departament Handlu był zgodny z niedawnym pogorszeniem nastrojów wśród producentów domów, które nastąpiło, gdy oprocentowanie popularnego 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu zbliżyło się do 8 proc., przez co firmy budowlane spodziewały się wolniejszego ruchu kupujących. Od tego czasu oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło z najwyższych poziomów od dwóch dekad i osiągnęło poziom obserwowany ostatnio pod koniec września, co może utorować drogę do odbicia sprzedaży.

– Rynek nowych domów pozostaje bardzo solidny według wszelkich historycznych standardów i nadal jest napędzany przez wyjątkowo niski poziom istniejących zapasów domów – powiedział Daniel Vielhaber, ekonomista w Nationwide w Ohio.