Złoty błyszczy

Różnica pomiędzy rentownością obligacji dwu- i dziesięcioletniej wzrosła aż o 14 pkt baz. i wynosiła 133 pkt baz., najwięcej od prawie dwóch lat. Wyższe rentowności papierów o długich terminach zapadalności, wywołane piątkową wyprzedażą, to efekt poprawy nastrojów i pozytywnych perspektyw makroekonomicznych, w które uwierzyli inwestorzy. Po kilku tygodniach stabilizacji notowań popularność zyskało przekonanie, że rozpoczęta dystrybucja szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 pozwoli na stopniowe uodpornienie populacji, a w dalszej kolejności odmrażanie aktywności społecznej i ekonomicznej. Presję na wyceny długu wywołuje dodatkowo zwiększona podaż obligacji skarbowych i nieskarbowych, z którą mamy do czynienia w ostatnich dniach. We wtorek budowę książki popytu zakończył Orlen, w środę BGK, a na czwartek przetarg zaplanowało Ministerstwo Finansów.