Dolar może potrzebować nowych argumentów

Dolar nowozelandzki jest dzisiaj najsilniejszą walutą w przestrzeni G-10 do czego przyczyniły się informacje o dalszym znoszeniu restrykcji wprowadzonych przez rząd premier Ardern na czas pandemii. Od środy ponownie mają być otwarte sklepy, a kolejny etap luzowania najpewniej wypadnie na 29 listopada. To podbija spekulacje, co do podwyżki stóp procentowych przez RBNZ na posiedzeniu 23 listopada. Niemniej niedawne informacje z Australii pokazują, że w temacie COVID sytuacja może być jeszcze zmienna. To powinno wymuszać większą ostrożność w temacie optymistycznych scenariuszy.