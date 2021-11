Zrozumieć prezesa...

Australijska waluta kontynuuje spadki rozpoczęte we wtorek po informacjach z RBA. Rynek, który po wcześniejszych posunięciach decydentów (porzuceniu celu w postaci dbania o niski poziom rentowności obligacji) liczył na to, że zreflektowali się oni, co do terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych poczuł się mocno zawiedziony. I nie ważne, że RBA oficjalnie potwierdził, że porzuca wspomniane interwencje na rentownościach, a sformułowanie o tym, że do podwyżki stóp nie dojdzie wcześniej, niż w 2024 r. wypadło z komunikatu. Inwestorzy uznali, że decydenci w Australii będą się ociągać z normalizacją polityki. Od wczoraj sentyment psują też doniesienia o skokowym wzroście przypadków COVID, co może zaburzyć proces luzowania restrykcji po wakacyjnej fali zakażeń.