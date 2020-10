EUR/PLN testuje 4,60 PLN, lockdown'y psują nastroje

Ostatnie godziny obrotu na rynkach finansowych przyniosły dalsze podbicie awersji wśród inwestorów. Kolejne obostrzenia „COVIDowe" we Francji i rekordy zakażeń w Europie, USA czy Polsce podbijają defensywne nastawienie wśród uczestników rynku. Dodatkowo wczoraj na rynku pojawiły się informacje, iż pomimo miękkiego terminu dla dystrybucji szczepionki – 1Q21 to do końca 2021r nie uda się najpewniej jej rozprowadzić wśród wszystkich krajów UE. EUR/PLN pozostaje jednak pod 4,60 PLN, który wydaje się być kluczowym oporem oddzielającym nas od ewentualnej, kolejnej fali deprecjacji.