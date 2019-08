Wyczekiwanie na mocniejsze impulsy

Opinia: Od początku tygodnia dolar wypada mieszanie – ani nadmiernie nie traci, ani tez nie zyskuje. Na koszyku BOSSA USD widać niewielką zwyżkę, która może doprowadzić do naruszenia szczytu z maja b.r przy 83,08 pkt. Widać, że rynkom brakuje mocniejszego punktu zaczepienia – dolar pozostaje bierny, bo jutro mamy ważną publikację zapisków z lipcowego posiedzenia FOMC, a w końcu tygodnia napłyną informacje z konferencji w Jackson Hole, a później wieści ze szczytu G-7 w Biarritz. Euro pozostaje nisko w oczekiwaniu na czwartkowe zapiski z EBC, które mogą podbić oczekiwania na luzowanie polityki we wrześniu – w tym kontekście wczorajsze spekulacje o pracach nad pakietem stymulacyjnym w Niemczech, tylko wpisują się w scenariusz pokazujący, że problem jest duży i odpowiedź decydentów powinna być znacząca. Nadal pozytywnie wyróżnia się funt, chociaż może być to wynik bardziej pokrywania krótkich pozycji przez inwestorów obawiających się zaistnienia scenariusza obalenia rządu Borisa Johnsona, co będzie początkiem końca scenariusza Brexitu, czyli tak naprawdę odwracania tego całego projektu. Wyhamowała tendencja odwrotu od bezpiecznych przystani (jen i złoto), co może zmniejszać szanse na zaatakowanie dzisiaj oporu przy 2940 pkt. przez indeks S&P500.