Nowe rozdanie

W nocy obradował Bank Japonii i zgodnie z oczekiwaniami podtrzymał "gołębi" przekaz. Parametry polityki monetarnej nie uległy zmianie, a specjalny program wsparcia na czas pandemii został wydłużony o 6 miesięcy (miał zakończyć się we wrześniu). Na kursie USDJPY w większym stopniu kładą sie jednak wspomniane, spadające rentowności amerykańskich obligacji. Z pozostałych informacji warto wspomnieć o wypowiedziach członków EBC ("jastrzębi" Weidmann wzywający do rychłego zakończenia skupu aktywów jest raczej samotny, skoro jego kolega Visco mówił o dużej niepewności, co do prognoz gospodarczych i inflacji), a także doniesieniach o możliwym wydłużeniu porozumienia dotyczącego handlu "chłodzonym mięsem" pomiędzy Wielką Brytanią, a UE. Notowania EURUSD próbują odbijać po spadku do 1,1885, podobnie jak GBPUSD z okolic 1,3856. W przypadku funta za chwilę będzie też "grane" posiedzenie Banku Anglii zaplanowane na czwartek 22 czerwca.