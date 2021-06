Dolar odrabia straty

Przy tak szybko rosnącej inflacji ograniczenie dodruku pieniądza wydawałoby się jedynym logicznym ruchem, jednak na taki nie ma co liczyć. Prezes Powell powiedział już wcześniej, że taki ruch zostanie wcześniej zasygnalizowany, dlatego jedyne co może się wydarzyć, to „rozpoczęcie dyskusji" o zmniejszeniu QE. Nawet to nie jest przesądzone, dlatego środowe posiedzenie będzie dla rynków ważnym sygnałem.