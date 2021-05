Inflacja kluczowa dla złotego

Spekulacje na temat możliwego terminu pierwszej podwyżki stóp przez RPP są bardzo pobudzone i mimo że dotychczasowe komentarze najważniejszych przedstawicieli NBP nie sugerują podniesienia głównej stopy w tym roku, to rynek z dużą dozą prawdopodobieństwa zakłada, że taka podwyżka jednak nastąpi. Kluczowe znaczenie dla przyszłości tych oczekiwań, a tym samym i dla notowań złotego (podwyżka pobudzi złotego do dalszego umocnienia, brak zmian stóp procentowych w tym roku może go osłabić), będą miały dane na temat majowej inflacji, które poznamy w przyszłym tygodniu, jak również posiedzenie NBP zaplanowane na drugi tydzień czerwca.