Hongkong to nowy zapalnik?

Piątek to kolejny dzień z mocniejszym dolarem, silniejszy jest tylko japoński jen. Widać wzrost awersji do ryzyka, zwłaszcza podczas handlu w Azji po tym, jak indeks giełdy w Hong-Kongu spadł o ponad 5 proc. To wynik doniesień chińskich mediów (South China Morning Post), jakoby Chiny planowały ogłosić już dzisiaj nowe prawo dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kongu, które pod hasłem wzrostu bezpieczeństwa miałoby ograniczyć prawa demokratyczne obywateli (dodatkowo miałyby one zostać wdrożone z pominięciem zgody lokalnego parlamentu). Administracja Trumpa już zapowiedziała, że podejmie stanowcze działania, jeżeli okaże się to prawdą, a chińscy dyplomaci zdecydowanie przestrzegli Amerykanów przed wtrącaniem się w wewnętrzne sprawy Chin. Rynek obawia się, że może to jeszcze bardziej zaciążyć na wzajemnych relacjach USA-Chiny, po tym jak nieformalnie zostały one już zamrożone po ostatnich działaniach Amerykanów wobec Huawei, oraz chińskich spółek notowanych na amerykańskich giełdach. Nerwowość zwiększa też fakt, że rozpoczęły się obrady Komunistycznej Partii Chin, które mogą przynieść zaostrzenie retoryki ze strony Pekinu i potencjalne działania odwetowe wobec USA. W sferze makro chłodno zostały przyjęte też decyzje chińskich władz o porzuceniu celu dla wzrostu PKB w tym roku, chociaż o takiej możliwości plotkowano już wcześniej. Zobaczymy, czy zostanie to zrównoważone przez zapowiedzi nowych pakietów wsparcia ze strony władz, czy też banku centralnego.