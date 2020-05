Gdzie te czynniki podtrzymujące?

Jeżeli nie szczepionka to może jakieś inne wątki podtrzymujące rynkowy optymizm? Statystyki dla COVID-19 nie są złe, ale i też nie udaje się znacząco obniżyć wskaźnika reprodukcji koronawirusa, a nowe ogniska zaczynają pojawiać się w krajach o gorszym dostępie do służby zdrowia (Rosja, Brazylia). Wątkiem na który mogą zwrócić uwagę rynki będą tzw. rządowe pakiety wsparcia przygotowywane przez polityków. Według plotek administracja Trumpa może zaprezentować warte ponad 1 bln USD rozwiązania fiskalne po przypadającym na przyszły poniedziałek Dniu Pamięci. Pytanie jednak, czy nie staną się one elementem politycznych przepychanek. Skoro Republikanie nie chcą planu Demokratów wartego ponad 3 bln USD, to dlaczego Demokraci mieliby zgodzić się na plan Republikanów? Rozdźwięk w Kongresie (republikański Senat, demokratyczna Izba Reprezentantów) nie będzie tu pomagał. Z kolei w Europie do środy 27 maja, Komisja Europejska powinna zaprezentować szczegóły programu wsparcia, o którym wspomnieli Merkel i Macron w poniedziałek. Rynki zdają się oczekiwać po nim wiele, tymczasem może się okazać się pomoc nie będzie tak efektywna.